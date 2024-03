Minore accoltellato nella notte a Napoli da un uomo in scooter: si indaga Sfiorata tragedia di Pasqua. Ha riportato ferite da taglio alla schiena ma è fuori pericolo

Si indaga a Napoli su un grave episodio di violenza avvenuto nella notte. Un minore di 14 anni è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, con ferite da taglio alla schiena. Stando alle prime indiscrezioni, il ragazzino, sarebbe stato colpito, non si sa per quale motivo da un malvivente in sella ad uno scooter. E' successo in un vicolo di via San Matteo. Fortunatamente dopo essere stato medicato, i sanitari lo hanno dimesso, giudicandolo fuori pericolo. Gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce su quanto accaduto.