Minaccia di uccidere la moglie con un martello: arrestato marito violento La polizia ha scongiurato l'ennesimo femminicidio in Campania

Gli agenti dell’ufficio preenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti, su disposizione della sala operativa, presso un’abitazione nel quartiere Barra per la segnalazione di una donna minacciata dal marito.

Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla donna, la quale ha riferito che, come in precedenti occasioni, il marito, l’aveva minacciata, questa volta però con un grosso pezzo di marmo, un martello ed un coltello, danneggiando anche la porta di ingresso dell’abitazione nel tentativo di accedervi per poi allontanarsi.

Pertanto, i poliziotti, senza lasciare da sola la donna, si sono portati alla ricerca dell’uomo e lo hanno rintracciato, poco dopo, in strada, con ancora tra le mani il grosso martello e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato e trovato in possesso anche del coltello.

L’indagato, un 62enne napoletano, è stato arrestato per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.