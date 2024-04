Blitz anti degrado, sgomberato l'ex Mercato ittico di Napoli L'assessore De Iesu: ripristinata la legalità dopo le segnalazioni dei residenti

L’ex Mercato ittico di via Vespucci è stato oggetto, questa mattina, di una operazione di sgombero, eseguita dalla Polizia municipale in collaborazione con Asia e Napoli servizi, concordata in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L’area, oggetto nel corso degli anni di numerose proteste da parte dei cittadini e degli enti con sede in quella zona, a causa delle condizioni di estremo degrado, era occupata da alcuni extracomunitari e senza fissa dimora ed è stata affidata alla ditta che dovrà eseguire i lavori di riqualificazione che ha immediatamente installato il cantiere che si occuperà della vigilanza dell’area di cantiere per evitare che vengia rioccupata.

“Abbiamo avviato le procedure per recuperare da una situazione decennale di degrado, un’area sulla quale avevamo avuto tantissime segnalazioni e denunce da parte dei residenti della zona - ha dichiarato l’assessore alla legalità Antonio de Iesu - L’area è stata riportata ad una situazione di normalità con un cantiere vigilato che eviterà ulteriori situazioni di occupazioni abusive. L’area – ha concluso De Iesu - sarà completamente riqualificata e destinata ad uso sociale e culturale”.