Abusi degli chalet di Mergellina: iniziano le rimozioni Napoli, dopo il dossier di Europa Verde

Dopo il dossier che Europa Verde ha realizzato sugli abusi commessi da alcuni chalet di Mergellina grazie anche alle tante le segnalazioni di cittadini che hanno denunciato fioriere e tavolini abusivi, lavoratori senza contratto e allacciamenti elettrici improvvisati stamane sono iniziate le rimozioni.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli nel corso del suo ultimo sopralluogo svolto in seguito alla deposizione di fiori in ricordo di Francesco Pio Maimone ucciso proprio a Mergellina all’altezza di unochalet ha verificato un livello di abusi e illegalità diffuse inaccettabili.

“Le rimozioni di decine di fioriere abusive, di tavolini e ombrelloni senza alcun permesso sono un primo passo. La vergogna dell'occupazione selvaggia con cassonetti o divanetti delle strisce blu deve finire.

A Mergellina ci troviamo quotidianamente di fronte a un vero e proprio festival dell’illegalità diffusa. Diverse strutture hanno effettuato saldature agli elementi di arredo urbano in modo evidentemente abusivo; altrettante segnalazioni di casi di lavoro nero nella gestione degli chalet, diversi allacciamenti elettrici realizzati senza alcuna misura di sicurezza per chi lavora e per gli avventori stessi. Per non parlare della sosta perenne di autoveicoli in doppia fila gestita da parcheggiatori abusivi in accordo con alcuni esercenti e di scooter sui marciapiedi.

Solo con un'azione frontale potremo sottrarre quell’humus di illegalità diffusa dietro il quale si nascondono più facilmente crimini di ben altra portata. Mergellina va sottratta ai criminali e restituita ai napoletani in tutta la sua bellezze e nel pieno rispetto delle regole.”- ha dichiarato Borrelli con i consiglieri municipali Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.

“Il ripristino della legalità a Mergellina è un dovere verso le persone oneste e un atto dovuto alla memoria di una vittima innocente come Francesco Pio Maimone" ha concluso Borrelli.