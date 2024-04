Musica ad alto volume nel bar: carabinieri notificano sospensione per 5 giorni Identificati in più occasioni pregiudicati potenzialmente pericolosi

I carabinieri hanno notificato al titolare di un bar un provvedimento di sospensione della licenza emesso dall’autorità di pubblica sicurezza sulla base delle segnalazioni dell’Arma locale.



Secondo quanto rilevato dai militari, l’attività avrebbe più volte violato l’ordinanza del sindaco che regola la diffusione di musica ad alto volume. Al suo interno, inoltre, sono stati identificati in più occasioni pregiudicati potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.