Spari in parco giochi a Napoli: Prefettura, a rischio innocenti

"Si tratta di un episodio particolarmente grave che denota, tra l'altro, l'assenza valoriale e la povertà educativa degli autori, che hanno agito in un contesto popolato da bambini e genitori, in pieno giorno, incuranti di mettere a rischio l'incolumità di persone innocenti". Lo sottolinea la Prefettura di Napoli in merito alla sparatoria di ieri sera con colpi di pistola esplosi in un parco giochi alla presenza di mamme e bambini nel quartiere di Fuorigrotta e nel quale è rimasta ferita una donna. Dopo quanto accaduto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto in mattinata una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno presenziato l'assessore alla Legalità del Comune di Napoli, il questore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il rappresentante del comando provinciale dei Carabinieri, il comandante della Polizia locale di Napoli e il rappresentante della Polizia metropolitana.

E' stato fatto il punto, riferisce una nota, "sull'evento criminoso verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, presso il quartiere cittadino di Fuorigrotta ove, nel corso di una sparatoria, è stata attinta da un proiettile alla gamba una donna che si intratteneva nei giardinetti di Piazza Italia con altri genitori e bambini del rione". Nell'immediato, si evidenzia, le forze dell'ordine "hanno attivato prontamente serrate indagini e controlli accurati della zona e delle aree limitrofe, anche con il supporto dei sistemi tecnologici presenti in loco, al fine di individuare gli autori del gesto delittuoso". Nel contempo, sono stati intensificati i servizi straordinari di controllo del territorio "al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati e di ogni forma di illegalità, nonché le verifiche di polizia amministrativa, attraverso l'impiego di ulteriori risorse umane e tecnologiche". Il prefetto di Bari ha espresso "la propria vicinanza alla vittima della sparatoria, assicurando che verrà profuso il massimo impegno da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati affinché vengano individuati e perseguiti i soggetti responsabili, ringraziando altresì le Forze dell'ordine per lo sforzo investigativo e repressivo messo in atto".