Donna ferita a Fuorigrotta, presidente del Consiglio comunale: atto vile Sul caso è intervenuta Enza Amato: desidero esprimere la mia più ferma condanna

Ieri sera, a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta, una donna è stata ferita alla gamba da un colpo d'arma da fuoco. L'episodio, su cui indaga la polizia, si è verificato nei pressi di un parco giochi. La donna, 50 anni, sarebbe incensurata. Sul caso è intervenuta Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di NAPOLI, che spiega: "Davanti all'episodio sconvolgente accaduto ieri sera a Fuorigrotta desidero esprimere la mia più ferma condanna. Violenze del genere sono inaccettabili, soprattutto in un luogo pubblico e affollato come piazza Italia, in un'area di recente recuperata e restituita ai nostri piccoli cittadini". "Questi atti criminali - prosegue - non possono e non devono trovare spazio nella nostra comunità. È un atto vile e insensato, che mette in pericolo la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. Sono certa che le autorità competenti faranno luce su questo tragico evento ed esprimo la mia vicinanza e pronta guarigione alla mamma ferita ieri sera. Non possiamo e non dobbiamo permettere che episodi simili si ripetano nella nostra città. Abbiamo il dovere di lavorare uniti per contrastare la violenza e mettere in campo ogni sforzo per affrontare il tragico problema della violenza minorile".