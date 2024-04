Montecalvario: rinvenuti oltre due kg di droga dalla polizia Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti a Napoli

Gli agenti del commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Trucco hanno rinvenuto, in un carretto posto sulla pubblica via, 21 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 2,1 kg e un involucro di cocaina del peso di circa 55 grammi che sono stati sequestrati.