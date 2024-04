Beccato con la droga in un esercizio commerciale: arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 39enne

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno effettuato un controllo all’interno di un esercizio commerciale del centro storico dove hanno rinvenuto 12 involucri contenenti circa 2,5 grammi, 2 involucri di hashish del peso di circa 4 grammi e 25 euro, il gestore, invece, è stato trovato in possesso di 3 involucri di cocaina del peso di circa 1,65 grammi. Per tali motivi, il 39enne napoletano, con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.