Armi e droga murate nelle pareti, scoperto il modello Caivano a Castellammare Blitz dei carabinieri nel rione Savorito, tre arresti

Armi e droga murate nelle pareti a Castellammare di Stabia. I carabinieri della compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania, nel rione ''Savorito'' hanno trovato oltre 25 chili di stupefacenti, due pistole e centinaia di proiettili. A chiudere il conto un chilo di stucco, utilizzato per ripianare la muratura, in questo caso destinato a 'tagliare' la droga.

Arrestati padre e figlio nella cui abitazione i militari hanno scoperto 121 panetti di hashish, oltre 12 chili di stupefacente con il logo ''Narcos'' impresso sulle confezioni. E ancora più di due chili di marijuana, 350 dosi di cocaina e 5 'pietre' della stessa sostanza ancora da tagliare per complessivi 590 grammi. Inoltre, cocaina già pronta per l'uso: due gli involucri per totali 552 grammi.

In manette anche un 60enne: nella parete di una camera della sua abitazione i carabinieri hanno trovato due pistole perfettamente funzionanti e oliate e centinaia di proiettili di vario calibro. In casa anche oltre 8 chili di marijuana e 400 grammi di cocaina. Le armi sono state recuperate e sequestrate. Gli arrestati sono tutti in carcere, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Il 60enne anche di detenzione di armi.