Fuorigrotta, nuova operazione di controllo dopo gli spari e il ferimento Arresti e denunce, i carabinieri presidiano il quartiere a rischio

Ancora controlli dei carabinieri a Fuorigrotta e nei quartieri limitrofi. I carabinieri della compagnia di Bagnoli, su impulso del Comando Provinciale di Napoli, stanno intensificando i presidi sul territorio. Massima attenzione lungo viale Augusto, teatro del recente ferimento, via Leopardi e via Lepanto, strade molto affollate del quartiere.

Arrestati un 33enne e un 39enne chiamati a rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. I due sono stati sorpresi in un seminterrato in via Marco Aurelio, con 8 grammi di cocaina già dosati e due bilancini di precisione. Anche contanti, circa 300 euro ritenuti provento illecito. Entrambi sono stati posti ai domiciliari in attesa di giudizio. Due le persone denunciate per evasione: entrambe sottoposte ai domiciliari, sono state individuate in strada, senza alcuna autorizzazione. Nei guai infine è finito anche un parcheggiatore abusivo, già destinatario di un ammonimento.