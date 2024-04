Sorrento: sorpreso con la droga a bordo di uno scooter e arrestato Sequestrati due involucri di cocaina

Gli agenti del commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, in località Seiano, hanno controllato un giovane a bordo di uno scooter, trovandolo in possesso di due involucri di cocaina.

Per tal motivo gli operatori, dopo averlo identificato per un 23enne, lo hanno arrestao per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.