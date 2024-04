Sorpreso con la droga, lancia panetti in strada: scoperto e arrestato Corso Garibaldi a Napoli: intervento lampo della polizia

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato poco distante recuperando due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi che, poco prima, il prevenuto si era disfatto lanciandoli sotto una vettura in sosta.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo all’interno della sua abitazione dove hanno rinvenuto una bustina di marjuana del peso di circa 4,5 grammi. Per tali motivi, il 23enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.