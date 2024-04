Colpi di arma da fuoco nel cantiere della scuola, Enza Amato: "Siamo indignati" "La scuola deve essere un luogo sacro, un ambiente sicuro e protetto"

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro alcuni macchinari in sosta nel cantiere di una scuola in costruzione. E' successo nel quartiere Pianura a Napoli. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per fare piena luce sull'accaduto.

"Esprimo profonda indignazione e condanna per i colpi di arma da fuoco esplosi contro i macchinari nel cantiere dove si sta realizzando la nuova sede dell'Istituto Comprensivo Massimo Troisi - ha dichiarato la presidente del consiglio comunale di Napoli, Enza Amato - essi rappresentano un gesto vile e inaccettabile, che mina la sicurezza e la serenità dei nostri cittadini, in particolare quelli del quartiere di Pianura.

La scuola deve essere un luogo sacro, un ambiente sicuro e protetto dove i nostri figli possono apprendere, crescere e costruire il loro futuro".

"Auspico la piena collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine per garantire che i responsabili di tali atti vengano presto identificati - ha proseguito Amato -Alla scuola Massimo Troisi ed alla dirigente Vera Brancatelli, va la piena solidarietà ed il pieno sostegno da parte del consiglio comunale".

"Proprio stamani ho incontrato gli alunni del plesso Massimo Troisi per parlare della seconda edizione del concorso 'Dietro Ogni Nome Nessun'Altra' - ha concluso Amato - Un'iniziativa rivolta a tutte le scuole medie cittadine che mira a sensibilizzare, educare e promuovere un cambiamento culturale profondo che ponga fine alla violenza".