Chiaiano: sequestrata postazione illegale per scommesse La polizia sanziona il titolare del locale commerciale

Gli agenti del commissariato Scampia, con il supporto di personale dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli, hanno controllato un esercizio commerciale a Chiaiano, accertando che, all’interno dello stesso, era installato un computer dedito al alla libera navigazione dal quale gli avventori avevano la possibilità di effettuare scommesse con vincite in denaro su piattaforme di gioco, nonostante il titolare non fosse più titolare delle relative licenze per la raccolta di scommesse.

Per questo motivo, il titolare del locale commerciale è stato sanzionato amministrativamente per un totale di 10mila euro, mentre il dispositivo non in regola e stato sequestrato; ancora, gli operatori hanno riscontrato la presenza di tre lavoratori irregolari che sono stati segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli.