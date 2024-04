Tifoso del Napoli morto al concerto dei Subsonica, c'è un fermo per omicidio Il 47enne, padre di due bimbi, è caduto dalle scale del Mandela Forum dopo aver ricevuto un colpo

Svolta nelle indagini sulla morte dell’operaio di 47 anni deceduto dopo una lite al concerto dei Subsonica.

Antonio Morra, originario di Potenza e padre di due bimbi, sarebbe caduto dalle scale del Mandela forum di Firenze dopo aver ricevuto un colpo. Un uomo è stato fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Grande tifoso del Napoli, Morra lavorava in una fabbrica toscana: tanti i messaggi sui suoi profili social. Anche i Subsonica hanno commentato con un messaggio Instagram: “Siamo costernati per quanto avvenuto e profondamente addolorati. Siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte in questo momento molto difficile”.