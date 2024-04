Sciame sismico nella zona flegrea, scosse avvertite a Napoli: ecco dove Avvertiti alle 9.45 due terremoti, verificatisi a distanza di un paio di minuti

Uno sciame sismico è in corso nella zona flegrea, con scosse avvertite anche in diversi quartieri della città di Napoli. Intorno alle 9.45 due terremoti, verificatisi a distanza di un paio di minuti, sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione, non solo nelle aree del bradisismo ma anche in quartieri napoletani come Chiaia e la zona ospedaliera. Segnalazioni anche dai quartieri napoletani di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Soccavo, fino ad alcune zone di Vomero e Arenella, soprattutto ai piani alti. Al momento non risultano danni a persone o cose.

Lo sciame sismico appare legato al fenomeno del bradisismo tipico dei Campi Flegrei.

Terremoto nei Campi flegrei, magnitudo è stata di 3.7

Ha avuto una magnitudo di 3.7, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa di terremoto registrata alle ore 9.44 con epicentro nei Campi flegrei, e distintamente avvertita anche in diversi quartieri di Napoli. E' stata seguita alle 9.46 da una seconda scossa, di magnitudo 3.1. Alcuni minuti prima, alle 9.39 e alle 9.41, c'erano state scosse di entità notevolmente inferiore (magnitudo tra 1 e 1.5). Paura tra la popolazione nella zona dell'epicentro, ma al momento non si segnalano danni.