Evade dopo aver ottenuto un permesso premio: arrestato Nei guai un 19enne napoletano

Gli agenti della squadra mobile, hanno controllato due persone a bordo di uno scooter in via Roma, uno di essi, alla loro vista, è sceso dal motoveicolo dandosi a precipitosa fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo in via De Deo e, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emersa la ragione del tentativo di fuga essendo il 19enne napoletano, sottoposto alla detenzione presso l’Ipm di Nisida ed evaso il 3 aprile scorso dopo aver ottenuto un permesso premio.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che il giovane era destinatario di un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 8 aprile scorso dalla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale dovrà espiare la pena di 3 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione.

Per tali motivi, il 19enne è stato arrestato in esecuzione del provvedimento sopra menzionato e per evasione.