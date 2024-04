Mugnano di Napoli: carabinieri arrestano due giovani pusher Entrambi già noti alle forze dell’ordine sono stati sottoposti ai domiciliari

I carabinieri motociclisti della sezione radiomobile di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due persone di 24 e 19 anni. Erano in scooter in via Don Minzoni quando i militari li hanno fermati e perquisiti. Addosso 13 stecchette di hashish e oltre 300 euro in contante ritenuto provento illecito.

Nell’abitazione di uno dei due ancora altri 3,8 grammi della stessa sostanza. Entrambi già noti alle forze dell’ordine sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio.