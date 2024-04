Scampia, sorpreso con la droga: due arresti Sequestro di hashish e involucri di crack

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annamaria Ortese, hanno notato due uomini appiedati aggirarsi con fare circospetto ai quali, poco dopo, si è avvicinato uno scooter con a bordo un uomo che ha consegnato ad uno di essi una banconota in cambio di qualcosa, per poi allontanarsi velocemente.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato i predetti e, dopo averli identificati per un 29enne ed un 24enne, entrambi del napoletano, hanno trovato il primo in possesso di 175euro, chiaro provento dell’attività delittuosa, invece, nei pressi di una scala, dove gli operatori avevano visto il 24enne che aveva prelevato qualcosa, dopo aver ricevuto disposizioni dal complice, è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette al cui interno vi erano 2 stecche di hashish del peso di 8,5 grammi circa e 3 involucri di crack.

Per tal motivo, il 29enne, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, mentre il 24enne è stato denunciato per lo stesso reato.