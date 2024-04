Rissa sugli spalti nel corso di Napoli-Parma, match del campionato under 16 Lite tra genitori che sarebbe nata per un insulto a sfondo razziale

Un insulto a sfondo razziale avrebbe scatenato una rissa sugli spalti nel corso del match tra le formazioni under 16 di Napoli e Parma al complesso sportivo Kennedy. I carabinieri sono intervenuti nell'impianto di via Camillo Guerra e da una prima ricostruzione, ancora da accertare, alcuni genitori avrebbero inizialmente litigato verbalmente per poi finire alle mani. Un 54enne di Cadelbosco di Sopra è stato soccorso dal personale del 118. All'uomo, trasferito all'ospedale di Giugliano in Campania, è stata certificata la frattura chiusa delle ossa nasali e abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione: 7 punti di sutura e una settimana di riposo. Proseguono le indagini dei Carabinieri della compagnia Vomero, impegnati in queste ore nella ricostruzione di quanto accaduto nella gara tra le squadre under di Napoli e Parma.