Scoperto a cedere sostanza stupefacente: arrestato 20enne pescarese La scoperta della polizia nell'ex base Nato a Bagnoli

Gli agenti del commissariato di Bagnoli, durante un controllo nell’ex base Nato di Bagnoli, hanno notato un uomo cedere qualcosa ad una persona in cambio di denaro. Gli stessi, alla loro vista, si sono allontanati frettolosamente.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando, con non poche difficoltà, l’indagato che è stato trovato in possesso di 4 involucri di marijuana del peso di 14 grammi circa, 26 involucri di cocaina del peso di 13 grammi circa, una dose di Mdma, un involucro di hashish del peso di circa 7 grammi, un involucro di ketamina e 415 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 20enne pescarese, con precedenti, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

Infine, durante il medesimo evento, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente 3 giovani per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale ed altre due persone poiché sorprese a svolgere l’attività di parcheggiatori abusivi.