Era giunta in Italia per studiare e ha trovato la morte: tragedia a Napoli Studentessa travolta e uccisa in bici da un camion per la raccolta dei rifiuti

Era giunta in Italia per studiare e ha trovato la morte in bici, mentre faceva ritorno a casa. E' la tragica fine di una studentessa tedesca di 27 anni a Napoli. A travolgerla lungo la strada per cause in corso di accertamento è stato un compattatore adibito alla raccolta dei rifiuti in città. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ai soccorritori giunti immediatamente sul posto in piazza Cavour, all'altezza dell'Istituto Casanova.

All'ospedale Vecchio Pellegrini i medici hanno fatto di tutto per strapparla alla morte, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta, i mezzi sequestrati e la salma trasferita in obitorio per i relativi accertamenti medico legali.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Napoli: "Siamo profondamente addolorati per il tragico incidente che ha coinvolto un mezzo adibito alla raccolta rifiuti e nel quale ha perso la vita una giovane ciclista straniera. La nostra vicinanza più sincera in questo momnento di grande dolore, ai familiari della vittima, ai quali assicuriamo il nostro pieno sostegno in un momento di così grande sconforto. Ci auguriamo che vengano chiarite al più presto le cause dell'incidente ed accertate le relative responsabilità."