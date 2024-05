Rapina a mano armata all'Agenzia dell'Entrate: rubato l'incasso Due persone armate di pistola hanno costretto un dipendente a consegnare il denaro

Rapina a mano armata questa mattina negli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Giugliano in Campania , in provincia di Napoli. Durante l'apertura degli uffici, in via Basile, due persone con volto coperto e armate di pistola hanno costretto un dipendente a consegnare l'incasso. Non risultano feriti e non sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giugliano che hanno avviato le indagini.