Esce dall'abitazione per consegnare la droga al cliente: sorpreso e arrestato La Polizia arresta 52enne ghanese

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Loffredi, hanno notato un uomo che, appena uscito da un’abitazione, stava per consegnare un involucro ad una persona, quest’ultima, alla loro vista, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 3 involucri di marijuana del peso di circa 5 grammi e 60 euro.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altri 2 involucri di marijuana del peso di circa 35 grammi, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 540 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, un 51enne ghanese, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.