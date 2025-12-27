Un uomo in stato di agitazione su un cavalcavia: salvato da guardia giurata E' accaduto nel napoletano lungo l'asse mediano

Una pattuglia delle guardie giurate di un noto istituto di vigilanza napoletano impegnata nel servizio di controllo del territorio di Afragola ha notato un uomo in grave difficoltà sul cavalcavia dell’asse mediano, direzione Casalnuovo, all’altezza dell’uscita di un centro commerciale.

La guardia particolare giurata Carlo Buonomo, con grande professionalità e sangue freddo, è intervenuta immediatamente riuscendo a calmare e tranquillizzare l’uomo, evitando conseguenze drammatiche.

Contestualmente, tramite la centrale operativa dell’istituto di vigilanza di appartenenza sono state subito allertate le autorità competenti.



Sul posto sono intervenuti in tempi rapidissimi polizia stradale e vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e recuperato l'uomo, procedendo anche al taglio della grata laterale del cavalcavia per consentire l’intervento. Successivamente è giunta anche la radiomobile.



Durante le operazioni è arrivata sul posto anche la sorella dell’uomo, colta da malore a causa del forte shock emotivo, soccorsa da una seconda ambulanza allertata dalle autorità.



A darne notizia, il presidente Angpg Giuseppe Alviti, security manager e formatore professionale per le forze dell’ordine e sicurezza sussidiaria e complementare, il quale evidenzia come attenzione, tempestività e collaborazione tra vigilanza privata, forze dell’ordine e soccorsi possano fare la differenza nel salvare una vita umana in situazioni così delicate e drammatiche.