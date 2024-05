Furti di auto nel napoletano: tre persone arrestate dai carabinieri Nessuno supera i 30 anni e il più giovane ha compiuto 18 anni una settimana fa

E’ la pressione dei carabinieri sul territorio a garantire risultati importanti. Questa volta è il lavoro quotidiano dei militari della tenenza di Quarto a fornire dimensione e peso ai controlli in città.

Tre le persone finite in manette per furto aggravato. Nessuno supera i 30 anni e il più giovane ha compiuto 18 anni una settimana fa.

Sono stati sorpresi in via Trefole, poco dopo aver commesso il furto di una Fiat Panda parcheggiata in strada. Dopo il primo colpo avevano tentato di portare via anche altre due vetture, senza riuscirci.

Sequestrati alcuni attrezzi per lo scasso, utilizzati verosimilmente per forzare le portiere. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario, l’arresto è stato convalidato per tutti gli indagati. Sono stati sottoposti all’obbligo di dimora