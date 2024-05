Secondigliano: sorpreso con la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 23enne

Gli agenti del commissariato di Secondigliano, nel transitare in via Cassano, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 40 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, l’indagato, identificato per un 23enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.