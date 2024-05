Sorpresa con la droga in Piazza Carlo III: arrestata una donna Nei guai una 33enne napoletana

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena, nel transitare in via Gussone, hanno notato una donna a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato la prevenuta trovandola in possesso di 19 involucri di cocaina dal peso complessivo di circa 9 grammi, un telefono cellulare e 280 euro suddivisi in banconote di vario taglio, evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Pertanto, una 33enne napoletana è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.