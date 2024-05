Napoli, Porta Capuana: 18enne sorpreso con la droga e arrestato Detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato in vico Santa Caterina a Formiello un uomo che, appena uscito da un’abitazione, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, non senza difficoltà, hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 4 involucri di cocaina e 95 euro suddivisi in banconote di vario taglio chiaro provento dell’attività delittuosa; inoltre, gli operatori hanno trovato dietro la porta d’ingresso dello stabile altri 147 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di 25 grammi.

Pertanto, un 18enne rumeno con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.