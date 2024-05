Una strada per Carlo La Catena a Napoli in memoria delle vittime del terrorismo La proposta dei consiglieri comunali di Forza Italia Salvatore Guangi ed Iris Savastano

Oggi ricorre la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo e non si può dimenticare la strage di Via Palestro a Milano il 27 luglio 1993. In quell’occasione persero la vita, nel compimento del loro dovere, il Vigile Urbano Alessandro Ferrari e i Vigili del Fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno.

"Ed è proprio a Carlo La Catena che con il suo intervento salvò la vita ad altre persone, che oggi va il nostro pensiero. Il suo atto di coraggio e di dedizione - scrivono i consiglieri comunali di Forza Italia Salvatore Guangi ed Iris Savastano - rappresentano valori intramontabili da cui partire per formare una cittadinanza attiva, cosciente importante per una realtà come quella della nostra città.

Ed è per questo che sarebbe un grande onore omaggiare l’uomo e di conseguenza il corpo nazionale dei vigili del fuoco intitolando una strada di Napoli con un opera artistica che lo rappresenti nelle sue gesta e che riporti il nome di Carlo La Catena."