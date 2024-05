Scampia: nasconde armi e circa 3 kg di droga nei vani sottosella di due scooter Diciottenne napoletano arrestato dalla polizia

Gli agenti della squadra mobile e del commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un uomo in via Ghisleri che, sin da subito, si è mostrato agitato. Lo stesso è stato trovato in possesso delle chiavi di accensione di uno scooter senza però indicare correttamente dove fosse parcheggiato.

L’immediata attività info-investigativa esperita dagli operatori ha consentito di individuare, poco distante, il luogo dove era stato parcheggiato il motociclo in questione; pertanto, gli agenti hanno controllato il mezzo rinvenendo nel vano sottosella una pistola 9x19, una pistola 9x21, entrambe provento di furto, due buste contenenti 725 cilindretti di oppiacei del peso complessivo di circa 631 grammi ed un fazzoletto di carta contenente scaglie di cocaina del peso di circa 56 grammi.

L’intutito investigativo dei poliziotti ha consentito di individuare, nella stessa area di parcheggio, un ulteriore ciclomotore nella disponibilità del prevenuto in cui sono state rinvenute 2 buste contenenti rispettivamente 600 cilindretti di cocaina del peso di circa 514 grammi e 1449 cilindretti di oppiacei del peso complessivo di circa 1550 grammi.

Pertanto, un 18enne napoletano è stato tratto in arresto per porto abusivo di armi, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.