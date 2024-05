Marito e moglie investiti mentre attraversano: entrambi in prognosi riservata Alla guida dell'auto un 48enne: i feriti trasferiti al Cardarelli e all'Ospedale del Mare

Non si ferma la striscia di sangue sulle strade della Campania. In mattinata, poco dopo le 9, grave incidente in via Pacioli a Napoli.

Due pedoni, marito e moglie, sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada. Alla guida un uomo di 48 anni.

Gravi le ferite riportate dai coniugi, entrambi in prognosi riservata: l'uomo si trova al Cardarelli, mentre la donna è stata trasferita all'Ospedale del Mare.