Terremoto, a Napoli nessuno sgombero: ricoveri per chi ha paura Le parole del sindaco Manfredi

"Ci stiamo orientando verso una sistemazione nella zona della sede della X Municipalità e stiamo valutando anche la possibilità di utilizzare una scuola in disuso nella zona di Posillipo per ricoveri temporanei per una capienza tra le 50 e le 100 persone". Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione alla realizzazione di punti di accoglienza per i cittadini che non volessero restare in casa a causa delle scosse legate al fenomeno bradisismico nei Campi flegrei. Manfredi ha ricordato che nella città di Napoli "non abbiamo avuto alcuno sgombero: non c'è un problema di sistemazione di persone sgomberate che non hanno casa. Questi sono solo ricoveri provvisori per coloro che eventualmente, presi dalla paura, vogliano trascorrere una notte fuori casa e avere un minimo di assistenza. È una struttura di appoggio - ha ribadito - non è una sistemazione continuativa". Rispetto ai tempi di permanenza di tali strutture, Manfredi ha spiegato che "valuteremo ed è una decisione strettamente connessa all'andamento del fenomeno bradisismico. Adesso vediamo progressivamente l'andamento e al limite una delle due sistemazioni potrebbe essere lasciata in maniera più permanente".