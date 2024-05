Incidente sul lavoro in un cantiere della metropolitana a Napoli: muore 63enne Due operai sono rimasti feriti, lavorano per la società che sta realizzando la metro di Capodichino

Tragedia a Napoli, un morto e due feriti nell'incidente verificatosi nel caniere della metro di Capodichino, sarebbe stato determinato da un malfunzionamento del treno che stava portando i tre operai nel tunnel. A perdere la vita un 63enne di Giugliano, Antonio Russo, ricoverato in codice rosso con un trauma cranico un 54enne, mentre l'altro ferito è un 59enne, che ha riportato la frattura delle costole.

Erano tutti iscritti alla Filca Cisl Napoli che parla di lavoratori conosciuti nel settore. Forte dolore tra i colleghi del sindacato.

“Il gravissimo incidente di oggi pomeriggio nel cantiere di Capodichino della Linea 1 della metropolitana di Napoli è il secondo che si registra nello stesso cantiere in pochi mesi. Tutto ciò è inaccettabile: occorrono prevenzione, organizzazione dei tempi di lavoro, verifiche quotidiane soprattutto nei grandi cantieri e una formazione preventiva su opere particolari come quello della metropolitana di Napoli. Basterebbe questo per arginare l’inesorabile scia di morti che si allunga sempre di più in Campania. Lo diciamo da tempo: serve immediatamente una riforma legislativa per individuare e corresponsabilizzare tutta la filiera nei cantieri. In queste settimane stiamo raccogliendo migliaia di firme per i referendum proposti dalla Cgil che mettono al centro la dignità del lavoro e l'abrogazione di leggi vigenti che sono sbagliate e insufficienti”.



Lo dice in una nota il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi segue la vicenda in prima persona. A nome dell'Amministrazione e dell'intera città esprime dolore per la

scomparsa di un operario e vicinanza alle vittime dell'incidente.