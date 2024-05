Scontro terribile tra due scooter sull'asse mediano: 41enne muore decapitato La tragedia a Giugliano in Campania nel napoletano

Tragedia questo pomeriggio lungo l'asse mediano all'altezza di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti sull'asse mediano direzione Lago Patria, all'altezza dell'esercizio commerciale ''Gloria'' per la segnalazione di un incidente mortale. Da una prima sommaria ricostruzione pare che due scooter per cause in corso ricostruzione si siano urtati tra loro. Il conducente di uno scooter, 41enne, ha perso la vita rimanendo decapitato, verosimilmente per l'impatto con il guardrail, mentre l'altro conducente di scooter ha riportato lesioni al braccio destro e alla gamba sinistra, attualmente ricoverato al Pronto Soccorso di Pozzuoli in osservazione. La salma su disposizione dell'Autorità giudiziaria è stata trasferita all'ospedale San Giuliano di Giugliano in attesa degli accertamenti. Sul terribile incidente è stata aperta un'inchiesta