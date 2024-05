Nuove droghe, impazza la cocaina dei ricchi in Campania: un arresto a Napoli Il sequestro della polizia a Borgo Sant'Antonio Abate

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato in vico Tutti I Santi un uomo a bordo di uno scooter fermo davanti all’ingresso di un appartamento da cui è uscita una persona che, dopo avergli consegnato una banconota, ha ricevuto in cambio una busta.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 2.475 euro suddivisi in banconote di vario taglio. L’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della busta appena acquistata contenente 19 involucri di cocaina del peso di circa 5 grammi ed altri 2 di cocaina rosa di circa un grammo.

Ma non è finita qui

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, in un armadio della camera da letto, un bicchiere contenente altri 77 grammi di cocaina rosa, 2 involucri di eroina di circa 1,5 grammi, 250 euro e diverso materiale per il confezionamento.

Alla fine un 38enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacenti mentre, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.