Camorra, omicidio consigliere comunale Tommasino: arrestati i mandanti Svolta nelle indagini a Castellammare di Stabia

I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale Antimafia partenopea (pm Giuseppe Cimmarotta) a carico di 6 persone, presunte appartenenti al clan D'Alessandro.

La svolta, dopo 15 anni di indagini

Si tratta di quattro omicidi di camorra avvenuti a Castellammare di Stabia. Già definitive le condanne per i collaboratori di giustizia Salvatore Belviso, Renato Cavaliere e Raffaele Polito, e per il baby killer Catello Romano, oggi in manette i presunti mandanti dell'agguato ai danni di Tommasino, ucciso il 3 febbraio 2009.

Tra gli indagati spicca anche Vincenzo D'Alessandro, ricercato da tempo, a piede libero e residente altrove.