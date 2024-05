Scoperta base logistica per il confezionamento della droga: due arresti Pusher nella rete dei carabinieri a Giugliano in Campania

Vista dall’alto, piazza Cristoforo Colombo sembra una patch di tessuto scozzese in una trama di palazzi pallidi e strade grigie.

O una griglia fotografica per comporre scatti equilibrati rispettando la regola dei terzi. Quelle strisce rosso mattone su sfondo polvere non confondono i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli. Sono in quello spiazzo ma i due pusher posizionati in uno dei rettangoli di quella griglia non lo sanno.

Di giovani ce ne sono tanti, quasi tutti seduti su un muretto basso. E poi clienti di qualche bar, cani randagi, qualche piccione e bagnanti occasionali di ritorno dalla spiaggia lontana poche decine di metri. A ronzare attorno a loro un 21enne puteolano.

I militari lo osservano da una posizione privilegiata, monitorano i suoi movimenti anche se rapidi e discreti.

Documentano diversi scambi droga-denaro, segnalano alle pattuglie i clienti con le dosi appena acquistate poi decidono di intervenire. Riccio capisce tutto, fugge, corre verso la spiaggia e lancia in mare le dosi rimaste invendute.

Non sarà sufficiente ad evitare le manette. Poco lontano, i carabinieri troveranno anche la base logistica dove le droga viene confezionata.

A presidiare quel casolare abbandonato e la restante parte di cocaina da smerciare il fratello. Più giovane di quasi due anni, anche lui già noto alle forze dell’ordine. Risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio, l'altro invece di spaccio.

Sono stati entrambi trasferiti al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. Sotto sequestro 12 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.