Sequestrate due tonnellate di sigarette di contrabbando tra Napoli e Caserta Le "bionde" erano trasportate su un autocarro: arrestato l'autista

Dovrà rispondere di contrabbando l'autista del carro fermato dalla Guardia di finanza di Napoli, durante una serie di controlli nell'area metropolitana al confine con Caserta.

Le fiamme gialle del 2° Nucleo operativo hanno sorpreso l'uomo con 1800 chili di tabacchi lavorati esteri senza il contrassegno dei Monopoli.

L’ispezione del veicolo ha permesso di rinvenire il consistente quantitativo di sigarette confezionate in stecche, stipate in decine di involucri di cartone, pronte per essere immesse sul mercato.

Il valore delle sigarette di contrabbando, una volta immesse sul mercato, supera i 200mila euro.