Tenta di nascondersi per eludere il controllo: trovato con la droga La scoperta da parte di due poliziotti liberi dal servizio

I poliziotti del commissariato San Paolo, liberi dal servizio, mentre percorrevano via Marco Aurelio all’angolo con via Cinthia per recarsi a lavoro, hanno notato un uomo che, alla vista di una volante che stava transitando in quel momento, si era dapprima accovacciato dietro una vettura parcheggiata per poi tentare la fuga.

I poliziotti, dopo essersi qualificati, hanno raggiunto e bloccato l'uomo trovandolo in possesso di 4 involucri di hashish del peso di 31 grammi circa e di 140 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per questi motivi, l’indagato, un 28enne napoletano con precedenti, anche specifici, è arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.