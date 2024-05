Porta Capuana: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 40enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa a 3 persone che si sono poi allontanate frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di 60 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi e 426 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, il 40enne napoletano con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita