In tre rubano uno scooter e tentano la fuga: raggiunti e arrestati Intervento fulmineo della polizia ai Colli Aminei

Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Michele Pietravalle, hanno notato un motoveicolo con a bordo due persone che ne stavano spingendo un altro, a motore spento, condotto da una terza persona.

Quest’ultima, alla vista degli operatori, ha lasciato cadere a terra il mezzo spinto e, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, è salito a bordo dell’altro scooter. Tuttavia, i tre sono stati raggiunti e bloccati dai poliziotti ed uno di essi è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 16 centimetri.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che la targa del mezzo sul quale viaggiavano presentava una lettera alterata con un nastro adesivo.

Per tali motivi, tre napoletani di 18, 17 e 16 anni sono stati tratti in arresto per furto aggravato, il 18enne è stato, denunciato per uso di atto falso, mentre il 16enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere.