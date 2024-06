Sequestro di armi e serra a Sant'Antonio Abate: un arresto e un denunciato Sequestrato pericoloso ordigno esplosivo artigianale di 180 grammi

A Sant’Antonio Abate i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per ricettazione e detenzione illecita di materiale esplodente un 53enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e lì hanno trovato un ordigno esplosivo artigianale di 180 grammi.

La perquisizione però non si è fermata e poco dopo i militari hanno trovato 1 pistola semiautomatica con matricola abrasa e pronta a sparare, nel caricatore 8 proiettili.

Sequestrata anche una pistola a gas modello 92 Fs e 50 proiettili 9x19. Trovati colpi ance a salve, 61 per l’esattezza.

Un ordigno – che è stato poi fatto brillare dagli artificieri del comando provinciale di Napoli – pistole, proiettili e anche un’auto. Trovata infatti una fiat 500 rubata lo scorso maggio a Salerno.



Durante l’operazione a largo raggio i carabinieri hanno denunciato anche un 39enne del posto. In un vicino locale di proprietà dell’uomo i militari hanno rinvenuto e sequestrato 45 grammi di marijuana e trovato una serra artigianale per la coltivazione dello stesso stupefacente, completa di lampade, alimentatori, impianto di ventilazione e vasi con terriccio e materiale vario per la coltivazione.