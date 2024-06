Destinatario di un provvedimento per la carcerazione: arrestato 49enne L'intervento della polizia a Napoli al Corso Novara

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in corso Novara.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che l'uomo in questione era destinatario di un provvedimento per la carcerazione, emesso il 22 marzo 2023 dalla procura della repubblica presso il tribunale di Cassino, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale dovrà espiare la pena di un anno, 5 mesi e 28 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 49enne marocchino, è stato arrestato in esecuzione del provvedimento sopra menzionato.