Terremoto, nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei: scossa 3.7 nella notte Il sindaco: la comunità segua le indicazioni

Nuove scosse sismiche sono state registrate nella notte ai Campi Flegrei (Napoli).

Secondo il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), le scosse sono state cinque e sono avvenute tra le 3.52 e le 4.17. La scossa più forte è statandi magnitudo 3.7.

"Buongiorno, dalle 3:48 è in corso un nuovo sciame sismico, comprendo che non sia facile, dopo alcuni giorni di tregua, registriamo nuove scosse. Ma sono qui per ogni vostra esigenza o per eventuali segnalazioni. Al momento non registriamo danni, per qualsiasi tipo di segnalazione potete contattare il numero della nostra Protezione Civile che risponde allo 08118894400 e la sala operativa della nostra Polizia Locale che risponde al numero 0818551891.". Questo l'avviso del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. Tornano a tremare i campi flegrei e i sindaci mettono in campo il piano di azione.