Furto di auto e ricettazione: arrestato un 32enne napoletano Veicolo recuperato e restituito. Caccia ai complici

Dovrà rispondere di furto di autovettura e ricettazione un 32enne di Mignano già noto alle forze dell’ordine. Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno intercettato 4 uomini in una Jeep Renegade, ferma in via Caiazzo, nel comune di Arzano.

Era stata rubata poco prima a Frattamaggiore. Quando si sono resi conto di essere stati scoperti, sono fuggiti con un altro veicolo. I carabinieri li hanno inseguiti fino in via Cristoforo Colombo (Arzano).

E’ lì che hanno fermato l’auto per proseguire la corsa a piedi. In tre sono riusciti a fuggire mentre il 32enne, quarto componente del gruppo, è stato bloccato. E’ stato denunciato. La Jeep restituita al legittimo proprietario.