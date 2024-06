Blitz dei falchi della polizia a Forcella: sequestro di armi e droga Indagini in corso

La polizia ha rinvenuto e sequestrato armi e droga custodite all’interno di uno stabile in via Forcella.A seguito di attività info-investigativa, i falchi della squadra mobile hanno appreso che, all’interno dell’edificio in questione, sarebbero state detenute armi pronte all’utilizzo; difatti, i poliziotti hanno rinvenuto, ben occultate tra diverso materiale di risulta, quattro pistole ed in particolare, una Colt’s 45, una beretta 6.35, una pistola beretta 7.65 ed una astra 7.65. Infine, gli operatori hanno trovato circa 250 grammi di marijuana, 870 grammi circa di hashish e 110 grammi circa di cocaina.