Soccavo: evade dai domiciliari, la polizia arresta un 19enne L'interventi degli agenti del commissariato San Paolo

Gli agenti del commissariato San Paolo, nel transitare in via dell’Epomeo hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo avergli più volte intimato l’alt, lo hanno raggiunto in via Pacifico dove lo stesso ha tentato nuovamente la fuga fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Inoltre, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, un 19enne napoletano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio; per tali motivi, è stato tratto in arresto per il reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.