Pulizia dei fondali e raccolta rifiuti in mare a Napoli In campo i sommozzatori del centro Sant'Erasmo, muniti di attrezzatura subacquea

L'Asd Peepul Sport Onlus, in collaborazione con la protezione civile centro Sant'Erasmo, la croce rossa di Napoli e la coop sociale Cosy for you, ha programmato una serie di eventi dedicati alla pulizia dei fondali e alla raccolta rifiuti in mare a Napoli.

L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare i giovani, sull’importanza di contrastare l'inquinamento del mare e a promuovere la tutela dell'ambiente marino.

Dopo il successo della prima giornata di raccolta rifiuti, durante la quale è stato pulito da tonnellate di rifiuti un tratto di mare in pieno centro città, il secondo appuntamento è fissato per sabato 22 giugno alle 09:30, nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di via Boccaperti, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

I sommozzatori del centro Sant'Erasmo, muniti di attrezzatura subacquea, si immergeranno per raccogliere i rifiuti presenti sui fondali.

Successivamente, i rifiuti raccolti saranno smaltiti grazie alla collaborazione di Asia e di tutti coloro che parteciperanno e vorranno offrire il loro aiuto.

Questa iniziativa è parte integrante del progetto Eco Sailing Hub, finanziato dal bando "Play District spazi civici di comunità", sport e ealute e del dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.